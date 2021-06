El 26 de junio de 2011, hace exactamente diez años, se daba uno de los hechos históricos del fútbol argentino: River, uno de los clubes más grandes de nuestro país, perdía la categoría en manos de Belgrano y descendía a la Primer B Nacional.

Algunos fanáticos de Boca hicieron un afiche especial, recordando el momento más doloroso para su eterno rival. "10 años y todavía no me dijiste ¿Qué se siente? Esa mancha no se borra nunca más", expresaron, junto a imágenes de aquella jornada ante Belgrano de Córdoba. La misma frase usaron en un pasacalle.