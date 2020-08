El regreso formal a los entrenamientos de 25 clubes del fútbol argentino determinó la mismas cantidad de jugadores contagiados de coronavirus, aunque esa cantidad se repartió en solamente 12 de ellos, e involucró a cuatro de los cinco "grandes", ya que solamente quedó exceptuado San Lorenzo.



Boca Juniors tuvo solamente a un contagiado, que fue el volante Agustín Almendra, mientras que en River Plate se dieron dos casos, que cronológicamente fueron los del arquero Ezequiel Centurión y el lateral derecho Gonzalo Montiel.



Mientras que por el lado de los clásicos rivales de Avellaneda, Racing Club confirmó que Alexis Soto y el juvenil Tiago Banega están infectados, mientras que por afuera del plantel se contagiaron el sparring Juan José Cáceres y el preparador físico principal, Martín Bressán, y el kinesiólogo Rosendo Regueiro.



En tanto que en Independiente también está enfermo otro lateral derecho joven que supo vestir la camiseta de la selección argentina como Montiel, en este caso Fabricio Bustos, y previamente se había verificado el caso del juvenil atacante Mauro Molina.



En Vélez Sarsfield otro juvenil, pero de mucho mayor recorrido y quizá una de los futbolistas de mayor proyección en Argentina como Thiago Almada, de Fuerte Apache al igual que Carlos Tevez, así como el experimentado Ricardo Alvarez, fueron los dos contagiados.



Y la misma cantidad tuvo Tigre, que en sus testeos observó los resultados positivos de Diego "Cachete" Morales e Iván Bolaño (en junio se había registrado el caso de Agustín Cardozo, ya recuperado).



Defensa y Justicia dio cuenta del contagio del colombiano Mauricio Duarte, en tanto que Godoy Cruz, de Mendoza, sumó a cuatro futbolistas que son Agustín Manzur, Valentín Burgoa, Marcelo Freites y Agustín Álvarez.



Por su parte Banfield tuvo a tres contagiados como lo son Federico Torres, Franco Quinteros y Nicolás Linares, y Argentinos Juniors sumó a cuatro positivos, siendo ellos Gabriel Florentín, el venezolano Daniel Saggiomo, que permanece confinado en Madrid tras desvincularse del Lorca, que ascendió a la Segunda B de España, más Lucas Ambrogio y David Zalazar, que se conocieron hoy.



Y finalmente Newell's Old Boys registró a su flamante adquisición, el zaguero Manuel Guanini, ex Gimnasia y Esgrima, que está realizando el aislamiento por 14 días en La Plata, donde Estudiantes informó el caso del juvenil Mauricio Guzmán.



Este lunes se registró la vuelta a los entrenamientos de 16 equipos y durante el transcurso de la semana se irán sumando los nueve que faltan de primera división, mientras que el dos de septiembre volverán los de la Primera Nacional, el siete lo harán los de Primera B, C, Federal A, Regional Amateur y Ligas del Interior, y finalmente completarán en la rama masculina los de la Primera D el cinco de octubre.

Fuente: Agencia Télam