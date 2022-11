(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) Sergio "Kun" Agüero jugó tres mundiales en su carrera y este martes se “ofreció” para disputar el cuarto.

A través de una transmisión en Twitch, habló con sus seguidores de las lesiones que sufrieron algunos futbolistas de la Selección Argentina y se lanzó como “candidato” a reemplazar a alguno de ellos, aunque claramente lo hizo en broma.

Es que el exfutbolista debió dejar de jugar a la pelota a raíz de una arritmia cardíaca que lo obligó a retirarse meses después de firmar con el Barcelona.

Ahora es un empresario de la industria del gaming aunque no se alejó del verde césped, si bien no juega al fútbol, pasa mucho tiempo probando suerte en el golf cuando no está streameando en su canal de Twitch.

Por otra parte y a través de una entrevista exclusiva que brindó a FIFA, el Kun comentó que “Argentina se ve muy bien, muy fuerte. Está muy sólido desde la llegada de Lionel Scaloni como entrenador. Modificó el sistema que Argentina había estado usando durante años. Argentina siempre fue un equipo al que le gustaba tener mucha posesión y atacar mucho”.

En su nuevo sistema, “el entrenador no necesariamente quiere que tengan tanta posesión, pero más bien quiere que estén mucho más ordenados y eso se ha significado que Argentina está en mucho mejor forma que en torneos anteriores”, agregó.

“Nosotros siempre somos de estar tranquilos y seguir trabajando hacia nuestro objetivo. Por ahí no se llega, pero siempre van a dar lo mejor en cada partido. Creo que cualquier país que se enfrente a Argentina lo va a pasar bastante mal”, cerró.