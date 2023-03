¿Viveza criolla o fraude?: Vende arena de Qatar y se viralizó tras asegurar que la pisó Messi

(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) El Mundial de Qatar quedó grabado en el corazón de los argentinos y muchos de los que presenciaron un hecho inolvidable, trajeron sus recuerdos en las valijas. Sin embargo, uno de ellos parece que fue la excepción y se viralizó por un insólito motivo.

Se trata de Jorge Battagliotti, un periodista santafesino que publicó en Twitter una extraña oferta: tras su paso por el Mundial, decidió vender arena embotellada del país árabe en Argentina y asegura que “Pudo haberla pisado Messi o Scaloni”.

El periodista dijo que tenía en su poder arena de las playas de Doha en una botella plástica de medio litro que puso a la venta.

El particular objeto tiene un precio de $10.000 y ya recibió varias ofertas de los internautas, que enloquecieron en la red social y llenaron de likes y comentarios la publicación: “Te la compro”, comentó uno de los usuarios; mientras que otro le advirtió: “Es un regalo eso, 10 mil pe no es nada. Si vas a pedir, pedí con toda”.

¿CÓMO FUE EL TRASLADO DE LA FAMOSA “ARENA DE QATAR”?

Días después de la publicación Battagliotti dio detalles de su viaje a Qatar y cómo juntó la arena: “La junté el 16 de noviembre porque llegué una semana antes al Mundial. Primero pensé en traerla como recuerdo. Junté dos bolsas de arena en la playa y fueron como tres kilos. Un imán para la heladera salía como mil pesos”, aseguró en diálogo con Radio 2 de Santa Fe.

Además, contó que, en el paso del control de seguridad del aeropuerto de Doha, pensó en tirarla antes de subir al avión, pero finalmente no lo hizo y el personal de seguridad lo dejó pasar:” No sé si me entendió o le pareció que era poca cantidad, pero me lo dejó pasar”.