Con el dolor de la derrota aún a cuestas, el judoca tucumano Emmanuel Lucenti largó duras críticas hacia la política deportiva de la Argentina.

Lucenti perdió en la madrugada de este martes frente al búlgaro Ivailo Ivanov, por ippón (10-0), en una competencia que duró apenas 28 segundos. De esa manera, quedó eliminado de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"No entiendo nada; prefería haberme fundido antes que perder así. Nunca pensé que Ivanov me iba a atacar tan rápido. Esto me deja muy bajoneado porque nunca había perdido tan temprano. No se que habrá analizado él de mi para atacarme enseguida, pero este es un golpe a mi orgullo", le confesó Lucenti a la transmisión oficial de los Juegos.

"Pero también quiero decir que es muy difícil venir a un Juego Olímpico entrenando solamente en Tucumán y Santiago del Estero. No pude ir a Croacia hace un mes por un tema familiar, pero no sé qué hubiera pasado si hubiese tenido más apoyo, porque a mi no me aprovecharon ni me respetaron", reprochó.

Y en el mismo tono que mezcló bronca y perplejidad, Lucenti fue enfático al desear que "los chicos que vengan de abajo no tengan que pasar por lo mismo".

"Por ejemplo, yo afronté cosas como terminar vendiendo mi auto o durmiendo en un aeropuerto. Pero soy un deportista calificado y por eso pido que me aprovechen más en mi país. Y a los argentinos solamente me queda pedirles disculpas", finalizó Lucenti, cuyo pasó por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 duró menos de medio minuto.