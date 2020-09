El 3° Congreso Solidario Online de Ciencia, Deportes y Campeones tendrá lugar el sábado 3 de octubre (8:30 a 22:30), a beneficio del profesor de educación física Javier Chiarito, quien se encuentra en Rosario recibiendo un tratamiento oncológico, con evolución favorable.

En esta oportunidad, el Congreso online tendrá capacidad para 500 personas. El cupo del mismo es limitado -500 personas- y tiene un costo de $1000 (mil pesos argentinos o U$S 15 -quince dólares-, en tanto que será a mitad de costo para estudiantes y docentes de Chubut y Santa Cruz (Inscripciones a través del Facebook: Movement Science OK).

“Vanshi” Thomas, comentó que,” ser parte de esta iniciativa solidaria me pone muy feliz, por aportar este granito de arena en lo que es lo mío; el deporte que me ha dado muchísimo. La invitación la recibí hace un par de meses, y mi entrenador me comentó que estuvo en este Congreso, me lo recomendó y cuando me enteré que era solidario me dieron más ganas de hacerlo”, expresó. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA