(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Llegó en silencio luego de un paso por Jorge Newbery, y se adaptó rápido al plantel que dirige Juan Alvino. Se ganó la titularidad y la confianza en un equipo donde todos aportan su granito desde el lugar que le toca estar.

Este fin de semana, Laprida jugará en Esquel con San Martín por la penúltima fecha del Provincial. "La semana previa al viaje se vive muy bien se nota la felicidad en cada uno de las personas que son parte de esto. Estamos trabajando bien el clima complica un poco pero le buscamos la vuelta. Es algo histórico para este club y lo tomamos como tal", le contó Gabriel Toledo a Pasta de Campeón.

El volante tiene claro que la goleada del debut ante el conjunto esquelense es historia, y hay que ir a buscar un resultado positivo frente a un equipo que ya no tiene nada que perder. "Creo que va a ser un partido duro, como cada encuentro que se disputa de visitante en esta clase de torneos. Hicimos un buen encuentro en Gaiman, esperamos estar a la altura y conseguir un buen resultado para definir acá en comodoro", admitió.

Cuando Laprida comenzó a trabajar para este Provincial llegaron varios refuerzos, y el ex Newbery se sumó a los entrenamientos. "Fue todo bastante rápido, hubo un par de llamadas y a los dos días ya me encontraba entrenando con el grupo. Me encontré mucha gente buena,eso hace que uno se sienta cómodo. Es largo el viaje de casa al club para poder entrenar, pero la verdad me tratan muy bien y mi familia me acompaña juegue donde juegue y eso me ayuda muchísimo para poder seguir adelante", comentó.

En la fecha frente a Gaiman, Toledo aportó un gol, y eso lo puso contento en una jornada más que especial. "Me pone feliz poder convertir. Justamente el domingo que jugamos en Gaiman era el día de la madre, hablaba con mi señora y le decía que pensaba mucho en mi mama la noche anterior y cuando entro la pelota se me pasaban esas cosas por la cabeza. Espero seguir aportando desde donde me toque", sentenció.