El delantero del "Grana", Lautaro Acosta, quedó envuelto en una nueva polémica contra los árbitros. En esta oportunidad salió al cruce por la actuación de Pablo Dóvalo, y dejó unas declaraciones que podrían llevarlo a afrontar una sanción. Ahora, desde AFA lo llamaron a declarar.

El "Laucha" dialogó con el programa Paso a Paso minutos después de finalizado el partido ante el "Tiburón" y sus declaraciones no pasaron desapercibidas. "¿Vieron lo de Patronato? Va a pasar algo con los árbitros. Siempre se equivocan y perjudican a los mismos y favorecen a los otros", había comentado el delantero.

En el expediente, se hace referencia a esta fragmento de la entrevista. A raíz de esta situación el Tribunal de Disciplina llamó al futbolista a 'ratificar o rectificar' sus palabras a través de un correo electrónico que deberá ser enviado dentro del término de cinco días

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

"Cuando te están perjudicando bastante, primero dudo. Después, digo 'son malos para todos' pero ahora no, algo está pasando. Ahora sospecho un montón. Que me suspendan. Me querían dar 25 fechas y me dieron 8", había dicho el futbolista con pasado en Boca, que se mostraba muy enojado por una jugada en particular, en la que Dóvalo omitió un llamado del VAR por un supuesto penal.

"Si no se ponen las pilas con Lanús, tenemos que reaccionar y hablar todos. Yo soy el 'loquito' pero que no nos perjudiquen más porque la situación se va a la mierd#, agregó en aquella ocasión.

No todo está perdido: un niño le ató los cordones al rival en pleno partido

Ahora, al "Laucha" le toca responder por sus dichos, y justamente en medio de un momento bastante delicado para el equipo, en el que no encuentra respuestas y empieza a mirar de reojo los promedios. Cabe recordar que Acosta viene de cumplir una suspensión de 8 partidos por amenazar al árbitro Darío Herrera a fines del año pasado.