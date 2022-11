Un hincha cordobés de Belgrano engañó a todos en el ingreso a una cancha del Mundial Qatar 2022.

Según las normas FIFA, aquellas personas que presenten algún tipo de discapacidad tienen la posibilidad de acceder a los estadios y presenciar los partidos del mundial en espacios acondicionados desde los cuales se ve de manera excepcional el juego. Esta ventana fue aprovechada por el argentino, el cuál vio en un palco preferencial el duelo entre Uruguay y Corea del Sur.

El hombre, en la tribuna, se encontró nuevamente con Germán Beder. El periodista en esta ocasión estaba acompañado por el streamer Luquitas Rodríguez, el comediante Roberto Galati y el periodista Alfredo Montes de Oca. Entre los cuatro hacen el exitoso programa “Paren la Mano” que sale por radio Vorterix.

En un video compartido por Luquitas en sus redes, se puede ver a Galati desplazando al hombre en silla de ruedas mientras iban hablando. Tras unos segundos, el cordobés les dice: “Yo ahora me levanto y salgo corriendo. Yo no tengo nada”, mientras pronuncia esta frase empieza a mover sus piernas con total normalidad. El streamer le dice: “¿Vos me estás jodiendo?”. Allí se produjo un silencio y empezaron a reírse sin parar.

Esta acción desencadenó una carcajada en las cuatro personalidades, que no podían creer lo que veían. “Hoy sale el mejor blog del Mundial”, escribió Lucas Rodríguez, anticipando que esas no serán las únicas imágenes del desopilante momento.