"Tuve que picar mucha piedra...": Scaloni sorprendió y reveló cómo conquistó a su esposa

Un luchador de la vida. Lionel Scaloni, el Director Técnico que se consagró campeón del mundo con la Selección Argentina, reveló cómo conquistó a Elisa Montero, esposa y madre de sus dos hijos.

Scaloni vive en Mallorca, España, hace varios años. Llegó a la isla tras un préstamo al Mallorca cedido desde Lazio de Italia, pero vive allí porque se casó con la mallorquina. "La conocí en 2008 y yo me tenía que volver a Italia porque estaba cedido por la Lazio y fue un flechazo. Me pasé cuatro meses buscando su teléfono, en esa época no había Instagram ni nada, tuve que picar mucha piedra...", detalló el entrenador.

“Se movía por una zona bastante fácil y accesible, pero para mí fue muy difícil. Ella jugaba vóley. Toqué a todos los clubes de vóley a ver si la conocían y nadie me daba su teléfono, hasta que lo pude conseguir. Pero pasaron tres meses, ya me tenía que volver a Italia prácticamente”, comentó sobre cómo trabajó para conseguir su número.

Finalmente, tras mucho insistir, empezaron a hablar y a salir, pero a Scaloni se le vencía el préstamo y debía volverse a Italia. ¿Qué hizo Lionel? “Le dije que me gustaría que venga. A los dos meses me dijo que se venía conmigo. Ahí tuvimos a Ian, el más grande, que nació en Roma. El más chico, Noah, sí nació acá en Palma (capital de Mallorca)”, agregó en diálogo con El Partidazo de Cope, un programa de radio español.

Por otra parte, a Scaloni le consultaron si en algún momento vivirían en Argentina y qué pensaría Elisa: "No creo que tenga problemas porque aparte es muy arraigada a la familia, sabe lo que es nuestra familia, y cada vez que vamos a mi pueblo está muy bien. Ella también es familiera. No habría inconvenientes. Pero por ahora, por lo pronto hay muchos jugadores de la Selección Argentina que juegan afuera y es conveniente estar viviendo afuera", sentenció.

Al analizar su trabajo, destacó el "lujo" que se puede dar con su familia: "Estar en una Selección me permite estar en mi casa, con mi familia, eso es un lujo. Ver crecer a mis hijos es lo mejor. Tienen 11 y 6 años; yo 44, los tuve tarde. Eso me permite estar con ellos y no perder lo que todo el mundo como padre quiere ver, la infancia de sus hijos", cerró el DT campeón del mundo en Qatar 2022.