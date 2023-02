"Tuve mucho miedo": Caruso Lombardi hizo una dura confesión sobre su estado de salud

El pasado sábado 28 de enero, a Ricardo Caruso Lombardi le extrajeron un tumor de casi 4 centímetros de la parte superior de la cabeza. Después de postergar la operación más de una vez, entendió que no tenía opción. De no hacerlo, el riesgo era muy grande.

"Cuando te pasan estas cosas te das cuenta que la vida pasa muy rápido y nos hacemos problemas y mala sangre por cosas que no son verdaderamente importantes. Hoy puedo contarte la historia a vos, pero tuve mucho miedo de que me pasara algo", contó.

Alejado de la dirección técnica después de su último paso por Belgrano de Córdoba en diciembre de 2020, Caruso Lombardi forma parte de TN Deportivo en sus ediciones de sábado y domingo, a dónde espera volver "lo antes posible", aunque sabe muy bien que todavía tiene una recuperación por delante que le llevará tiempo, paciencia y sobre todo mucha fuerza.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

“Hoy me sacan los puntos y espero que esta semana esté el resultado de la biopsia del tumor que me sacaron para saber si es maligno o benigno. Ahí sabré cómo tengo que seguir, que tratamiento tengo que hacer, si me tienen que hacer rayos, si es quimioterapia”, agregó.

El famoso entrenador aseguró que "por ahora estoy en mi casa, por suerte la operación salió bien y me estoy recuperando de acuerdo a lo que me había dicho el médico. Salió todo como me dijo", contó Ricardo, que el 10 de febrero pasado cumplió 61 años.