“Todos somos culpables por lo sucedido”, expresó el entrenador de Caleta Córdova sobre las agresiones

(Pasta de Campeón - ADNSUR) Este lunes, Fernando Sicard se mostró dolido y preocupado por lo sucedido anoche en Caleta Córdova donde hubo serios incidentes al finalizar el partido entre la Séptima del “Puerto” y Laprida.

“Estamos muy tristes y en contra de todo lo que sucedió en nuestra cancha. Lamentablemente pasó en un espectáculo de niños, tenemos identificación de algunos que participaron pero acá los culpables somos todos. Cuando tiran una botella, ahí comienza todo”, confesó el refernte de Caleta Córdova a ADNSUR.

Sicard es un formador y referente en el club portuario y por eso no ocultó lo que siente en estos momentos. “Tener que hablar de esto en el deporte que amo me duele mucho, y lastima. Dan ganas de tirar la toalla y ocupar el tiempo en otra cosa pero por otro lado te replanteas y te das cuenta que no podemos aflojar y darle la posibilidad a estas personas de que nos roben esto que tenemos”, explicó.

El entrenador sabe que hay cosas que no se pueden defender bajo ningun punto de vista, pero también entiende que esto envuelve a todos los que están en el fútbol. “No queremos defender lo indefendible pero no somos los únicos responsables. El sistema completo está mal, y más en una categoría formativa. Lo repudiamos, y estamos al tanto que los chicos y la persona agredida están bien”, admitió.

Pero Fernando Sicard fue más allá y según su concepto, la forma de juego en las formativas no debería seguir de la misma manera. “Pedimos que se tomen medidas para que esto no vuelva a suceder en ninguna categoría. Considero que la llave está en la modificación de nuestros sistemas, no estamos capacitados para disputar estos partidos y hay que tener muchas cosas en cuenta que no se tienen en cuenta. Es hora de que nos sentemos como sociedad del fútbol y nos pongamos de acuerdo para llevar una competencia más fructífera”, sentenció.

Por último, comentó cómo quedó el club luego de lo sucedido. “Como quedó el club hoy es lamentable, el estado de los alambrados, la cantidad de residuos de alcohol y la basura que quedó en el campo de juego que se arrojó desde afuera. No nos sirvió para nada a nosotros que estos encuentros se jueguen en nuestra cancha. Hay que salir a reparar los daños porque el miércoles ya tenemos que jugar de nuevo acá”, concluyó.