El papá de Camila Homs, Horacio Homs habló sobre la entrevista que realizó Rodrigo de Paul hace unos días donde defendió a su actual novia, Tini Stoessel.

Este lunes, opinó sobre la separación de su hija y el jugador, Rodrigo de Paul. “Son cosas que pasan. A ningún padre le gusta ver sufrir a un hijo, Camila va a salir adelante”, sostuvo.

También reveló que cree que el futbolista está sobrepasado por la exposición que tiene. El padre de la modelo señaló: “Es muy buen chico, pero hay que comprender que está solo en Europa y tuvo muchas situaciones juntas que asimilar. De golpe, la Selección argentina, la fama y una posición económica. Por eso, hoy está desbordado.”

Por otro lado, Horacio confesó que su hija no tiene intenciones de realizar una denuncia penal contra el padre de sus dos hijos. “Ni a mí ni a Camila se nos pasaría por la cabeza hacerle una denuncia penal para dejarlo afuera del Mundial.. Él va a jugar y la va a romper”, remarcó.

¡Alerta en la Scaloneta! “Chiqui” Tapia confirmó que De Paul podría perderse el Mundial

En la charla, Horacio Homs opinó que el futbolista debería concentrase más en su carrera y menos en la exposición mediática. “Tiene que dejarse de joder, parar con la TV y enfocarse en el Mundial”, sostuvo en referencia a los dichos sobre su relación con Tini Stoessel.

Por último, el abuelo de los hijos de De Paul comentó que le llamó la atención cuando se enteró que su ex yerno estaba en pareja con la cantante, aunque no quiso hablar demasiado de fechas. “Hasta enero yo pensé que estaba todo bien con Camila. Por eso, me sorprendió que rehiciera su vida tan rápido”, sentenció.