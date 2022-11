"Tiene la cabeza en otra parte": Papu Gómez, con un pie afuera de su club por "pensar" en el Mundial

El mediocampista Alejandro "Papu" Gómez, integrante del seleccionado argentino que jugará el Mundial de Qatar, generó malestar en su club, el Sevilla, que lo "acusa de tener la cabeza en otra parte" luego del partido que el equipo perdió con la Real Sociedad por LaLiga de España.

Ha dado 2 asistencias en 17 partidos de esta temporada tan complicada para el Sevilla, si bien Papu Gómez no ha marcado las diferencias como era de esperar. El argentino de 34 años espera estar en el Mundial con la albiceleste y podría irse de su club en el próximo mercado de pases.

El entrenador del equipo, Jorge Sampaoli, le dio descanso a Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Alejandro Papu Gómez para el partido del miércoles 9 de noviembre ante la Real Sociedad en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la fecha 14 de La Liga de España y los argumentos que partieron desde el club eran que los futbolistas que serán citados por Lionel Scaloni padecían supuestas molestias musculares.

La derrota como local del elenco andaluz, que está en zona de descenso y que hace cinco partidos que no gana, exacerbó los ánimos de la afición y más aún cuando se dio a conocer que el Papu Gómez abandonó el estadio cuando faltaban 35 minutos para que terminara el encuentro. La actitud del ex Atalanta no fue bien vista en el sevillismo y algunos medios españoles advierten que podría acarrear consecuencias, como una salida en el próximo mercado.

“Comentábamos que el Papu Gómez y Acuña eran bajas en el Sevilla, dos bajas sospechosas. El parte médico no oficial era que tenían fatigas musculares. El Papu Gómez mientras estaban jugando sus compañeros abandonó el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán cuando quedaban 35 minutos de partido. Es más, estuve a punto de pillarlo. Lo vi en el coche y empecé a correr detrás”, comentó el cronista español Gonzalo Tortosa para el programa El Chiringuito.

Según información de Radio Marca, el director deportivo del Sevilla FC, Monchi, piensa hacer una “limpieza” en el plantel dado a los malos resultados y entre los nombres que podrían marcharse está el del volante ofensivo surgido de Arsenal de Sarandí. Hay que recordar que semanas atrás fue despedido Julen Lopetegui para darle paso a la llegada de Sampaoli.

En cuanto a números, el Papu lleva disputados 17 partidos con su club (12 por La Liga y 5 por Champions League) en la presente temporada. No ha marcado goles, pero repartió dos asistencias.