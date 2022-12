"Soy Leo": La desopilante respuesta de Messi por unas ojotas sorprendió a unos emprendedores y se viralizó

Lionel Messi consiguió descansar unos días en Rosario, compartió las fiestas en familia y hasta se dio el gusto de estar en la fiesta de 15 de una de sus sobrinas. Sin embargo, sumó un nuevo capítulo que se viralizó a través de las redes sociales.

El astro argentino tiene unas ojotas muy particulares. Se trata de unas blancas con los colores de Argentina y un 10 en la parte superior. Podrían ser de alguna marca internacional, pero no. En este caso el capitán de la Selección argentina prefirió alejarse de las grandes marcas y se decantó por un accesorio de producción nacional.

"Hola Luciano, ¿todo bien? Soy Leo". Con una simpleza digna de un "hijo de vecino", Messi le escribió por Instagram a un integrante de un grupo de emprendedores dedicados a la venta de calzado informal. Los jóvenes no podían creer que el futbolista rosarino se tomara unos momentos para responderles.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

Luciano, uno de los afortunados comerciantes, le había escrito a la cuenta oficial de Instagram de la Pulga explicándole el producto que le habían enviado. Sin embargo, nunca imaginó que el siete veces ganador del Balón de Oro le iba a contestar con una humildad sorprendente.

No todo está perdido: un niño le ató los cordones al rival en pleno partido

"Quería agradecerte por las ojotas que me mandaste. Están buenísimas y la caja, espectacular también. Quería ver si le podías hacer algunas a mis hijos y la rosa del Paris (Saint Germain) para mi mujer. Los talles son 33, 29, 26 y 35 para Antonela. Y a mí las que me quedaron bien son las 42/43", escribió Messi en el mensaje.

“Recién veo los mensajes que me habías mandado”, cerró. Los jóvenes no podían creerlo: el para muchos mejor jugador de todos los tiempos les respondió, les elogió el producto y encima se excusó por no haberles contestado antes.