¿Sin Mundial?: Denunciarían por abuso sexual a un jugador de la Selección Argentina y se marcharía de Qatar

(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) Preocupación en Argentina. En las últimas horas surgió una noticia que Thiago Almada tendría que abandonar la concentración debido a una causa judicial en la cual se encuentra involucrado.

Así lo confirmó la abogada Raquel Hermida Leyenda, quien representa a una joven denunciante y quien además dijo que la presentación se va a realizar en toda las delegaciones de la entidad.

Almada está imputado en la Justicia de San Isidro por el delito de "abuso sexual agravado por acceso carnal y abuso grupal" tras un episodio ocurrido en una fiesta clandestina que protagonizaron algunos ex jugadores de Vélez el 4 de diciembre de 2020, en medio de la pandemia por el coronavirus.

La abogada, Hermida Leyenda explicó en el programa radial de FM XL “El Show de Ulises Jaitt”, que mientras la causa sigue su curso con algunas irregularidades, su equipo de trabajo está averiguando cuál es la forma más eficaz y directa para hacer una presentación formal ante FIFA y solicitar que el futbolista tenga que retornar al país y abandonar el Mundial de Qatar 2022.

No lo grite, no lo cante, no se abrace: Estallaron los memes tras los goles anulados a Argentina

La presentación ante la FIFA tiene que ver con que en julio pasado el presidente de la AFA, Claudio Tapia, anunció que para poder jugar el Mundial de Qatar ningún jugador podía tener "una denuncia penal con condena pendiente sobre algún tipo de violencia de género o similar".

"Thiago Almada no está condenado, pero la FIFA miente, y por eso pedimos que digan la verdad y que no digan que los jugadores que están en Qatar no tienen causas por violencia de género porque Thiago Almada tiene la peor de las denuncias", concluyó la abogada, quien también contó que tanto ella como su defendida recibieron amenazas.