"Sigue siendo el mismo de siempre": La abuela de Julián Álvarez habló tras el gol de su nieto ante Australia

Humildad y orgullo. Julián Álvarez disputa su primer mundial con la Selección Argentina, a sus 22 años y convirtió dos goles importantes durante el certamen.

El futbolista oriundo de Calchín, un pequeño pueblo cordobés, sigue creciendo y sumando minutos en el combinado nacional. Ante esta participación en la Copa del Mundo, apareció su abuela Tita, quien contó cómo era su nieto de niño y cómo vive Qatar 2022.

La mujer habló detalló la sensaciones que tiene cada vez que lo ve jugar al exRiver y lloró de la emoción. Además, expresó que tiene una cábala infaltable y es tener siempre cerca la camiseta de su nieto.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

“Yo tenía el pensamiento de que iba a hacer un gol y lo hizo. Es muy emocionante. Después del partido lo saludé por mensaje, me habló y me dijo que me quiere mucho”, confió.

“Él siempre estaba con la pelota, ese era su juguete”, recordó sobre la infancia de Álvarez. A su vez, expresó que Julián tuvo “un muy buena crianza” y que desde los 15 años eligió continuar su carrera en Buenos Aires.

“Él sigue siendo el mismo de siempre”, dijo Tita y destacó la humildad de su nieto: “Siempre dice ‘trato de acompañar al grupo’ pero él está muy bien, juega muy bien y ayer se pasó”, cerró.