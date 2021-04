Yo no quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, pero quiero que seamos muy sensatos. Tenemos un tiempo para adelante para analizar y ver cómo evolucionan las cosas, ver cómo podemos dominar el problema", dijo el mandatario durante una entrevista con Radio 10, a propósito de las nuevas restricciones por la segunda ola de Covid-19.

Con respecto al fútbol en general y la situación derivada de la pandemia, Fernández señaló: "Me preocupa lo que pasa con el fútbol y eso que los planteles con más contagios ni salieron del país. Son plantes que no han salido de la Argentina y los contagios se repiten. Eso no es otra cosa que ser producto de una sociedad donde los contagios aumentan".

El jefe de Estado resaltó también que "hay que actuar con mucha atención", al referirse a los viajes de los equipos argentinos por la Copa Libertadores de América.