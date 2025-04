¿Se le escapó? El presidente de YPF reveló cuándo debutará Colapinto con Alpine y sorprendió a todos

Horacio Marín, el presidente de YPF protagonizó un tremendo momento al referirse al debut de Franco Colapinto con la escudería Alpine en esta temporada de Fórmula 1.

El mandamás de la empresa estatal estaba al aire en el canal América brindando una entrevista y, cuando estaba despidiéndose del conductor Eduardo Feinmann, se le escapó en qué circuito de la Máxima aparecerá el argentino ante el flojo rendimiento de Jack Doohan.

“Es Miami”, confirmó Feinmann, a lo que Marín contestó: “no lo sé”, mientras se reía tornándose en una situación algo incómoda. “¿No lo sabe?”, retrucó el periodista. “No, no. No lo sé”, concluyó el presidente de YPF.

Pasadas las 19:24, el programa continuó con total normalidad hasta que, de nuevo, la voz del empresario apareció inesperadamente para hacer el anuncio con circuito y fecha confirmada: “en Imola”.

Cuándo se disputará el Gran Premio de Emilia-Romagna en Imola

Según el calendario de la Fórmula 1 en su sitio web, aun restan varias semanas para darse el posible debut que anunció el presidente de YPF este martes.

Tras la última carrera en Jeddah, Arabia, la próxima será este fin de semana en el Gran Premio de Miami que se iniciará con las prácticas el viernes dos de mayo, continuando con la clasificación y la carrera el tres y cuatro de ese mes, respectivamente.

Pero del 16 al 18 del quinto mes del año será el turno del Gran Premio de Emilia-Romagna en Imola, momento en que el ex Williams podría finalmente reemplazar a Jack Doohan y quedarse con el segundo asiento en Alpine.