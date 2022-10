¿Se la devolvió por llamarlo “gorila”? Juega en Central y el “Apache” le dedicó unas durísimas palabras

(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) Tevez llevó adelante una durísima conferencia de prensa en donde le dedicó algunas palabras al defensor y excompañero de él en Boca, Juan Cruz Komar. “Justo cuando estábamos entrenando fue. No fue antes ni después. Nos desayunamos con eso y tuvimos que llamar a un chico de la Reserva, que estaba jugando en ese momento”.

“Siempre digo, desde el momento que llegué. El que no quiere estar, no va a estar. Yo no voy a estar pensando en esas cosas. El que quiera estar en Central va a estar. Luego mejoró el dolor, pero lo mandamos a hacer estudios. Por suerte no salió nada. Mañana trabajará con los médicos y veremos los pasos a seguir”, comentó Carlos.

Tevez hizo llamar al técnico de la reserva, Germán Rivarola, al que le pidió que sacara al segundo marcador central, Jonathan Bogado, quien dejó el equipo a los 28 minutos del primer tiempo, se subió a un remís y viajó directamente los 200 kilómetros que lo separaban de la concentración de Central, en la localidad de Arroyo Seco. Bogado, de 21 años y oriundo de la ciudad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, situada en el sur del Gran Rosario, ocupó así un lugar en el banco de suplentes frente a Unión, en lugar de Juan Cruz Komar.

Komar fue compañero de Carlos Tevez en Boca Juniors. Luego, en una entrevista con Tiempo Argentino, el defensor aseguró que en “el plantel de Boca había muchísimos gorilas, y constantemente me jodían. Mauro Navas, ayudante de Arruabarrena, me defendía porque es medio de izquierda. Pero todos los comentarios eran burlándose sin ningún argumento. Desayunábamos viendo TN y tenía que defenderme”