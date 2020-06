La lista de jugadores top a nivel mundial que simpatizan por Boca sigue creciendo y todavía no puede cerrarse. Esta vez el que se sumó fue Wayne Rooney, el delantero que brilló en el Manchester United y en la Selección inglesa.

"Si hubiera jugado en el fútbol argentino, sin dudas hubiera elegido a Boca. Me dijo que le hubiese gustado jugar en Boca. Ahora está muy cómodo en Inglaterra, son sus últimos años... Está pronto a su retiro... Pero si lo llamaban antes, capaz que iba, ja", confesó Luciano Acosta, actual jugador de Atlas de México.

Lucho fue compañero de Rooney en el DC United y ahí entablaron una gran relación, tanto dentro como fuera de la cancha: "Fue difícil entrar en confianza. Me hacía bromas con River, decía que era de River, ja. Después me dijo que no, que era mentira, que se sentía más identificado con Boca".

Wayne, de 34 años, milita en el Derby Country y atraviesa sus últimos partidos como futbolista profesional. La declaración del 'Enano' Acosta ilusionó a muchos boquenses: ¿habrá lugar para cumplir un sueño más?