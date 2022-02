"Rafa" Sendra y una historia comodorense de velocidad, autos, sueños y familia

(Pasta de Campeón - ADNSUR / Por Franco Córdoba) - El diccionario indica que la pasión es el “sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón” y a lo mejor Rafael haya encontrado desde joven el amor por la adrenalina, la destreza, la velocidad, los autos, las motos y cuando ya pasó los 50 años el correr activamente a pasitos del profesionalismo lo sigan movilizando.

Sin embargo, las locuras y esa forma de vida con búsqueda de los desafíos en el horizonte, casi constante, es casi a diario y que lo lleva casi innato a este profesor de educación física, que cada salida es en familia y donde junto a ellos busca aventuras inolvidables.

El amor por los riesgos, la velocidad, situaciones nuevas para desafiarse el mismo comenzaron a los 15 años cuando en la secundaria y junto a compañeros como Fabián Levang disputaron en equipo el recordado “Más apto” que consistía en una competencia donde ponía su cuerpo al servicio de demostrar sus condiciones. La competencia era la de andar en bicicleta, nadar, correr y trepar montañas. Finalmente se alzaron con la competencia.

Hoy casi 35 años después, Sendra fue quien instauró las travesías en camionetas por diferentes caminos, montañas y rutas de la provincia y también de la Patagonia, en compañía de la familia. Atrás habían quedado los tiempos que solo era para hombres y lo modificaron por compartir con esposas, hijos, primos, sobrinos y porque no padres donde muchas veces se llenaron de barro y rieron entre anécdotas inolvidables.

El comodorense, hijo de Nélida (Kitty) y Jorge, sus hermanos Adriana, Nélida, Gustavo y Martín componen la familia de Km 8 y luego llegó la que conformó junto a Laura, con la que disfrutan de Amilcar y Serafín.

Precisamente, este último, será con quien “Rafa” comparta la disputa de la South American Race 2022 (SARR), la competencia más importante de Sudamérica, y con quien intentará como navegador dejarle un legado a su hijo con quien comparte el amor por manejar y la velocidad, pero donde también quiere tener una prueba entre ambos.

"Mi sueño ahora es poder correr junto a mi hijo, 10 días a fondo y con eso cumplo. Es una linda prueba para ambos", aseguró, cuando desde el otro lado del teléfono se emociona.

Es qué en la diferencia de edad, en los modos de ver la vida, no escatiman el deseo de unir a la familia en este caso en una carrera, pero también se une en la oportunidad de disfrutar y conocer aún más junto a su hijo de 18 años, en una competencia que los llevará al límite.

"Rafa" junto a su navegador Fernando Martínez fueron subcampeones de la SARR 2021, una prueba que recorrió el norte argentino, desde La Rioja a Salta de ida y vuelta, y donde tuvo a su mamá Nélida muy enferma y encontró un motivo para correr la competencia, con la bendición diría de su guía.

Cada vez que culminaba una carrera se comunicaba a dos mil kilómetros y solo le bastaba escuchar la voz de Kitty para sentir ese bálsamo y esa fuerza interior para seguir, la que le permitió un duro momento en la vida de la familia cuando su mamá no gozaba de buena salud. Sin embargo, y por la voz del protagonista a PDC le dijo que en muchos momentos ella lo guió, como cuando fue subcampeón del CanAv en Mendoza.

Pero también el apoyo de incondicional de Laura, Almicar y Serafín, quienes siguen y alientan a Sendra en la aventura y tal vez en la locura de su padre desde Comodoro Rivadavia y que ahora lo podrán hacer desde el lugar de los hechos.

“Laura es el motor de la familia, ella es autosuficiente porque genera y administra, está atenta a mis pastillas, a los turnos de mis médicos porque soy un personaje, a los chicos, es todo”, suspira y sonríe mientras cuenta su vida con su compañera de la vida.

“Rafa” pone a su compañera de vida como un puntal más que fundamental en todo lo que se genera en el día a día, porque además trabaja y se hace el tiempo para estar presente en la familia pero ahora vivirá en primera persona lo que es una carrera como el SARR 2022.

“Ojalá que no se aburra y ruego que mi otro hijo Amilcar se pueda sumar. El tiene sus planes porque estudia, pero quien dice que en algún momento de la carrera pueda estar con la familia y eso sería espectacular”, confió.

La presencia impensada, el sueño de la llegada como el premio y el trofeo más importante: un abrazo

El protagonista se emociona, se le entrecorta la voz y en un chasquido de dedos parece viajar a un instante donde visualiza la llegada a la meta, la mirada cómplice del deber cumplido y donde el premio no es ni plata, ni fama, ni nada que se le parezca. Es otro, es un abrazo, es el del llanto de un padre junto a su hijo y donde ese papá también espera el Jorge, que hoy tiene 92 años y que estará esperando que aparezca entre el polvo para festejar no una carrera, sino la vida.

Es por eso que Rafael sueña llegar a Viedma el 26 de febrero y poder estrecharle un gran abrazo a su piloto e hijo, pero también encontrarse con un personaje inesperado en la ciudad rionegrina donde vive su hermana Adriana, donde estará don Jorge y el resto de la familia y amigos que lo esperan para recibir ese “gran premio”.

“Solo quiero llegar, darle el abrazo a mi hijo y luego poder abrazarme con toda mi familia, pero con mi papá de 92 años que esté ahí y poder llegar creo que es el regalo más lindo que me pueda dar la vida y ojalá que se pueda cumplir. Trataremos de hacerlo posible con Serafín”, lo cuenta el comodorense de Km8.

“Mi viejo no quiere que lo molesten, es muy tranquilo y el ama biblioteca y disfrutar. Pero mi hermana lo va a llevar y estará en la zona de carrera. Muchas veces lo invité a pescar y no pudo, pero ahora va a estar en esta linda competencia”, lo cuenta entusiasmado, con la expectativa de un gran desafío ante figuras y mucho dinero puesto de otros pilotos que cuentan con una estructura que el subcampeón del SARR 2021 tiene en menor escala a pulmón.

“No me importa la posición, quiero poder alcanzar la meta de llegada, porque para mi la vida es un desafío. Esta si bien es una competencia que no es gratis, pero te pone al límite y creo que de eso también se trata la vida. Aprender que la vida es lucha, trabajo y que con sacrificio se consiguen las cosas, pero yo ahora voy por los abrazos de la familia y amigos que me esperarán en Viedma y que espero poder llegar”, cerró.

Seguramente, por esas cosas de la vida, “Rafa” cuando mire a su izquierda y vea a su hijo comandando los destinos del UTV y vea como se levanta el polvo y la tierra tenga no sólo a una familia que lo guía sino que una estrella más alumbrará en su camino que se iniciará en La Rioja y que luego de 4200 kilómetros llegará a Viedma con la ilusión de acompañar el pelotón para ese abrazo y para disfrutar de un “motor” que lo llevará a través de cinco provincias y que es su familia.