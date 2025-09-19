La historia del fútbol de Comodoro Rivadavia crece día a día cuando un representante de este deporte, en la rama masculina y ahora femenina, es nombrado en algún club o en un seleccionado. La convocatoria de Ian Subiabre para la disputa de la Copa del Mundo Sub-20 muestra a un grupo selecto de jóvenes que se calzaron la “celeste y blanca” para la cita máxima de la categoría.

“MUMO”, EL PIONERO

El primer comodorense en subirse a un Mundial juvenil fue Sixto Peralta, aquel enganche elegante nacido en 1979. Integró la Selección Argentina que disputó la Copa del Mundo Sub-20 en Nigeria.

Desarticularon una red de trata en Comodoro: rescataron a 7 mujeres que “rotaban cada 15 días” desde Buenos Aires

“Mumo” formó parte del plantel que jugó la fase de grupos y compartió vestuario con una camada de promesas que luego brillaron en Europa. Su aparición fue histórica: puso a Comodoro en el radar de los torneos juveniles de la FIFA.

Tras el Mundial, su carrera lo llevó a clubes como Inter de Milán, Racing, River, Ipswich y equipos de México y Rumania, dejando en claro que el talento de la ciudad podía trascender fronteras.

LUCAS VILLAFAÑEZ, CON AROMA DE CAFÉ EN 2011

Doce años después, Lucas Villafañez se ganó su lugar en la Selección Sub-20 que viajó a Colombia. El volante ofensivo, formado en la CAI y proyectado en Independiente, fue parte del plantel que buscaba repetir las hazañas de otras generaciones.

Conmoción: buscan el cuerpo de un futbolista comodorense desaparecido en un río de Chile

Villafañez no solo participó: dejó su marca con un gol en la fase de grupos, un detalle que todavía recuerdan los comodorenses. Argentina alcanzó las instancias eliminatorias, y “Villa” mostró sus condiciones en la máxima cita juvenil.

Hoy, con una carrera que lo llevó por Independiente, Panathinaikos y clubes de Turquía, México y Chipre, su nombre sigue siendo sinónimo de perseverancia y orgullo para el semillero petrolero.

CONECHNY Y LA ARGENTINA DIERON TODO EN ASIA

En 2017 llegó el turno de Tomás Conechny, el pibe que heredó la mística de la CAI y llegó a San Lorenzo como una de las grandes promesas del fútbol argentino.

Conechny viajó al Mundial de Corea del Sur como referente ofensivo, donde disputó los tres partidos de la fase de grupos, aunque Argentina quedó eliminada prematuramente en un grupo muy duro ante Inglaterra y Corea.

De dirigir jardines en Comodoro a ser alumna a los 60 años en España: la historia de Nora Veninga

Más allá del resultado deportivo, Conechny quedó en la memoria local por haber sido el encargado de portar un testimonio del fútbol comodorense en un Mundial.

EL BARRILETE QUE VUELA ALTO

El presente y futuro llevan el nombre de Ian Subiabre, delantero de 18 años surgido en la CAI y consolidado en las inferiores de River Plate. La nueva joya de Comodoro integra la lista de convocados para el Mundial Sub-20 que se disputará en Chile en 2025.

Subiabre llega como una de las apuestas fuertes del equipo argentino tras brillar en juveniles y ganarse la confianza de los entrenadores. Su historia ilusiona: de los potreros comodorenses al Monumental, y ahora al escenario más grande del fútbol juvenil.

El histórico vecino de Km 5 que tiene 26 ahijados, no usa celular y anhela los carnavales y la vida junto al ferrocarril

En Comodoro la expectativa es enorme: Ian puede convertirse en protagonista y extender la tradición de jugadores locales que dicen presente en los mundiales.