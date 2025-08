Cuando el partido de fútbol termina no sabes si ella ganó o perdió. Morena Jiménez sonríe, siempre sonríe. El ceño se le frunce cuando traba una pelota con alma y vida en la mitad de la cancha, pero enseguida se le pasa

El domingo le tocó perder la final con su querido Cepatacal frente al fuerte JMFutsal, y recibió el trofeo de "goleadora del Apertura 2025" sonriendo.

A sus 20 años tiene los objetivos claros, y en una charla con Pasta de Campeón analizó las finales del futsal femenino, contó sus sueños deportivos y también habló sobre el presente del torneo "Por Nosotras" en cancha grande donde defiende los colores de Ferrocarril del Estado luego de un paso por CAI.

La charla se inicia con el juego del domingo, donde JM se impsuo 2-0 sobre Cepatacal. “Sabíamos que iban hacer partidos muy duros. En la ida pudimos tenerlo ahí de igual a igual, pudimos ser un poco más tácticas, tuvimos nuestras chances, pero no pudimos concretarlas, hasta el gol d tiro libre, donde nos pusimos 1 a 1 y metimos presión. En la vuelta fue un poco más físico, ellas teniendo sus oportunidades donde pudieron aprovecharlas y nosotras también tuvimos las nuestras, nos costó un poco más llegar al arco, y poder definir”, explicó Jiménez.

Cepatacal es un equipo joven que creció mucho en las últimas temporadas, y si bien le hizo fuerza al experimentado JM Futsal, les faltó. En ese sentido, la jugadora que comenzó en Spartanas antes de llegar a su actual club, al que considera una familia, acotó: “y yo creo que nos faltó definir las situaciones que tuvimos, que son muy pocas en estos tipos de partidos, donde hay que aprovechar cada ocasión para ponerse en ventaja, y son detalles que hacen la diferencia y t hacen ganar. Obvio esto también tiene su trabajo detrás, con mucho entrenamiento, video análisis, y ajustando cada detalle que capaz nos faltó en la ida. Estábamos preparadas para jugar las dos finales, lamentablemente no pudimos concretar, pero no hay dudas que vamos a seguir trabajando y mejorando para todo lo que se viene”, analizó la jugadora de Cepatacal.

EL SIGNIFICADO DE SER LA GOLEADORA Y EL VALOR DE TENER “FAMILIA” EN EL FUTSAL

El torneo de futsal femenino cada vez se torna más competitivo en Comodoro Rivadavia, con equipos que hacen escuela y jugadoras cada vez más jóvenes. Por eso ser la goleadora del torneo tiene un valor especial para Morena.

“Para mi este logro tiene un significado muy lindo. Significa mucha alegría y emoción. Esto también se ve reflejado en el esfuerzo, en el trabajo que metimos en los entrenamientos, en animarse y querer cumplirlo. El mérito se lo doy también a mis compañeras, que ellas también son parte del trofeo. Yo ya me lo había propuesto desde que había arrancado el torneo , y bueno pude cumplirlo”, confesó la jugadora que en su primer año en el futsal, hace varias temporadas atrás, también había conseguido este logro.

La goleadora de Cepatacal llegó al club hace un año, y rápidamente aprendió a querer los colores y la camiseta. Y llego de una manera especial. “Yo llegué a Cepatacal hace un año, después de jugar una final contra ellas donde me lesioné. Estuvieron para ayudarme y preocuparse por mi, es un grupo hermoso de personas que me recibió como una más desde el primer dÍa, Ana Cárdenas y Víctor Provoste me incluyeron a su equipo. Ellos fueron gran parte de mi aprendizaje en todo esto, los dos me ayudaron a mejorar muchísimo, dándome la confianza y las herramientas en todo momento a mis compañeras y a mi”, explicó y aseguró que “Cepatacal para mi significa ‘familia’, no puedo creer todavía toda la gente que fue a vernos, a bancarnos el domingo, dándonos su amor y apoyo en todo momento. Estoy muy agradecida con cada uno que estuvo, desde que estoy acá soy muy feliz y lo siento como si hubiera estado desde siempre. A mis compañeras también, se que todo lleva su proceso y tiempo pero estamos muy seguras y convencidas que vamos a seguir por más juntas y darnos la alegría que nos merecemos”, apuntó Jiménez.

Morena ha formado parte de la Selección de Comodoro en futsal, donde la temporada pasada fue campeón Nacional C20 y obtuvo un 4to puesto con la Mayor en la edición de este año en el Argentino, y se anima a soñar en voz alta. Cuando una jugadora entrena y trabaja con un objetivo está más cerca de conseguirlo. “Uno de mis grandes sueños es vestir la camiseta de la Selección Argentina de futsal, y también seguir siendo parte y poder conseguir un título Nacional con la Selección mayor de Comodoro. Cuando te pones a pensar y soñar, otro objetivo a cumplir es llegar con mi equipo Cepatacal a ganar copa de oro para poder sumarnos a División de Honor, eso también sería un sueño”, comentó la goleadora del torneo.

En cancha grande está jugando actualmente en Ferrocarril del Estado, donde hay compañeras que el domingo fueron rivales en JM Futsal, y habló al respecto sobre cómo se vivió la semnaa previa. “La verdad muy tranquilas, sabemos diferenciar lo que es Ferro y el futbol de salón. En Ferro vamos todas por un mismo objetivo donde hay mucho compañerismo de parte d todas, esto es fútbol y tocará cruzarnos muchas veces, pero con mucho respeto y disfrutando hacer lo que más nos gusta que es jugar y seguir creciendo

“SERÍA BUENO TENER UNA SUB 15 O SUB17 EN CANCHA GRANDE”

Jiménez llegó al club de kilómetro 5 luego de jugar en CAI, y con la experiencia de varios torneos acotó sobre el presente del fútbol 11 en Comodoro Rivadavia y el actual torneo 2025. “Hubiese sido lindo tener dos torneo al año, pero creo que por la baja de algunos equipos se decidió hacer un solo torneo largo. En algunos partidos se nota mucho la diferencia pero creo que cuando quede establecido en dos categorías va a ser mucho mas competitivo. El futbol femenino está en crecimiento, vos ves que los equipos ahora se preparan más, se entrena mucho más, todas quieren ganar y para eso hay que prepararse y se nota cuando nos enfrentamos en la cancha. En nuestro caso entrenamos de lunes a jueves, algunos dias somos más, otros un poco menos porque también tenemos nuestras responsabilidades fuera del futbol, pero la mentalidad está en querer ganar siempre, venimos palo a palo con CAI, y creo q se va a definir en las ultimas fechas”.

El fútbol de cancha grande en Comodoro comenzó en el 2019, y seis años después necesita algunos cambios para seguir mejorando, y en ese sentido la joven jugadora ferroviaria dio su punto de vista. “A mi me gustaría que se arme una categoria Sub 15 o una Sub 17 ya que hay muchas nenas que todavia no se animan a jugar con las mas grandes. Eso ayudaria a que varias de ellas se sumen a jugar cancha grande y esto seguiría creciendo. El apoyo de los dirigentes es fundamental, aca en Ferro pasa que la dirigencia está presente y nos valoran mucho, Sabemos que es un trabajo a largo plazo y de cambiar un poco la cabeza de todos. Hoy el futbol femenino está instalado y llegó para quedarse pero, ojala que los clubes que aún no tienen el femenino pronto lo incorporen”, cerró la mediocampista.