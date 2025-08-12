(Por Carlos Álvarez - Pasta de Campeón) Deportivo Sarmiento es su segunda casa. Jonathan Ojeda debutó en el arco sarmientino a los 18 años y el domingo escribió un capítulo más en su historia, que será muy especial: anotó su primer gol siendo arquero.

Ojeda fue fundamental para que Sarmiento se llevara los tres puntos del estadio César Muñoz en el triunfo 2-1 frente a Huracán en condición de visitante.

“El partido frente a Huracán fue muy duro. En el primer tiempo nos costó hacer nuestro juego, nos costó hacer pie. Ellos nos hacen el gol en una jugada rápida, nosotros generamos, pero no pudimos concretarlas y en el segundo tiempo, con los cambios que hizo el DT y el cuerpo técnico, salimos a buscar el partido”, le comentó el arquero sarmientino a Pasta de Campeón.

El complemento en el Industrial fue diferente, y la visita mostró otra actitud. “Creo que se notó eso; cambiamos la cara y salimos a buscar el resultado. Se nos dio el empate con una jugada de Kevin Blackie que habilitó a Bruno Lefipan, que hace el centro y Tomás Fuentes la define de buena manera”, recordó.

Sobre el penal que pateó, recordó: “Después, en una presión alta nuestra y con un error de ellos se vino el penal, fue claro. Lo pedí yo y lo cambié por gol. Fue un partido muy duro y siempre es lindo ganar de visitante y en una cancha así”.

Ojeda quedó en la historia como uno de los arqueros sarmientinos que marcó un gol. “Mi gol de penal fue algo lindo, hace rato lo venía pidiendo a mi cuerpo técnico y es mi primer gol en Primera. Se dio la chance y mis compañeros me dieron la confianza. Muy contento de poder ayudar al equipo desde donde me toque”.

A su vez, el arquero analizó la temporada de Sarmiento en este 2025 y aseguró: "Para nosotros, como el año pasado, esta temporada es muy buena. Seguimos demostrando que estamos en gran nivel y estamos para pelear grandes cosas. Se sumaron varios chicos que se integraron a la base, el cuerpo técnico tiene una clara idea de juego y le podemos pelear a cualquier equipo de igual a igual”, sentenció.

Jonathan Ojeda tiene 32 años y festejó con las manos al cielo, homenajeando a su papá fallecido, y recordó: “Lo festejé así por mi viejito que se fue pronto, pero yo sé que siempre está conmigo sonriendo”.