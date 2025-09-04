El partido Argentina-Venezuela y el último partido oficial en el país de Lionel Messi han generado muchas historias alrededor del ídolo rosarino, que hoy vivirá una jornada especial en el estadio Monumental.

Uno de los jugadores que en las últimas horas fue recordado por una anécdota muy particular fue el santacruceño Pablo Alvarado, por ser uno de los que le debe plata al 10 de la Selección Argentina y quiere saldar la deuda.

Según publicó La Opinión Austral, el ex CAI de Comodoro Rivadavia se quedó con un billete en 2004 cuando compartió la Selección Sub 20. “Me dieron un billete de 100 para compartir el viático con Leo porque no tenían cambio. Le dije: ‘Che, Leo, te tengo que dar la mitad’. Pero él respondió: ‘No, no te hagas problema’. Me lo quedé en casa, estuve rápido, me venía bien”, contó Alvarado entre risas.

Nuevo aumento y bono para empleadas de casas particulares: cuánto cobrarán por hora en septiembre de 2025

Aquella gira, dirigida por Hugo Tocalli, incluyó un histórico 8-0 ante Paraguay y otro partido frente a Uruguay, como preparación para el Sudamericano Sub 20 de Colombia. En ese entonces, el viático por representar al país era de apenas 50 dólares.

Hoy, más de 20 años después, el exdefensor —actual asistente técnico en la reserva de San Lorenzo— aseguró: “Jamás me los pidió y me quedó la culpa. Tengo el billete; si él tiene cambio, se los devuelvo”.

Alvarado también destacó el gesto de Messi en sus inicios: “Lo hizo gratis, por amor a la camiseta. Ojalá siga por mucho tiempo más”, cerró el exjugador, que llegó a Comodoro luego de comenzar a jugar al fútbol en la Escuela Municipal de El Calafate, y estuvo en la capital petrolera hasta que emigró a San Lorenzo, donde debutó en Primera en la temporada 2005/2006 con Gustavo Alfaro.