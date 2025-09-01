Los sueños están para trabajarse y cumplirse. El atleta comodorense Gabriel Ocejo vivió un fin de semana que no olvidará. Logró completar los 175 km de la UTMB Mont Blanc en Francia, donde recorrió Italia y Suiza con un clima adverso.

La competencia comenzó el viernes y el representante argentino disfrutó cada kilómetro. Tardó más de 40 horas, pero eso poco le importó porque la satisfacción es inigualable al lograr su objetivo y su gran sueño de formar parte y disfrutar cada minuto. No fue sencillo el recorrido, que por horas se hizo bajo nieve y lluvia, pero no tuvo mayores complicaciones.

La victoria en Caballeros en la edición 2025 quedó para Tom Evans, un exmilitar de 33 años que completó la exigente prueba en 19 horas, 18 minutos y 58 segundos.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

Para Evans, esta victoria es mucho más que una medalla. Hace cuatro años tuvo que perderse la UTMB por una operación en la rodilla y, tras luchar contra las lesiones, los dos últimos años se encontró con la dureza del Ultra-Trail du Mont-Blanc y no pudo terminar el recorrido, publicó el sitio especializado runnersworld.com.

Evans le sacó más de media hora de ventaja sobre el estadounidense Ben Dhiman (19h51:37), que mantuvo a quince minutos de margen al británico Josh Wade, undécimo en la pasada edición.

Entre las damas, la ganadora fue Ruth Croft, quien rompió con su victoria el dominio de Courtney Dauwalter, campeona de tres de las cinco últimas ediciones, en ausencia de la otra gran reina de la UTMB, Katie Schide.

La neozelandesa impuso su ley ante la lluvia y la nieve en un tiempo final de 22 horas, 56 minutos y 23 segundos, por debajo de la prestigiosa barrera de las 23 horas pese a las duras condiciones, publicó el sitio especializado.