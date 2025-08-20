(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) La timidez para hablar ante la prensa no es la misma que tiene cuando está en el área frente al arquero rival. El delantero de Caleta Córdova, Eduardo Caballero, lleva 16 goles en el torneo de Ascenso y es el máximo artillero a cuatro fechas del final.

Su equipo es protagonista y, si bien perdió terreno en la última fecha al caer con Talleres, el delantero del “Puerto” mantiene la ilusión de propios y extraños a base de goles y sacrificio.

Se formó en el club y tiene un sentido de pertenencia, como muchos de sus compañeros que vienen peleándola desde abajo, de las formativas hasta que se ganaron el lugar en Primera, en un equipo que viene siendo protagonista del certamen junto a Rada Tilly y Ferrocarril del Estado.