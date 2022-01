"Muy emocionado, el hincha de Boca siempre sorprende, feliz de estar vistiendo otra vez estos colores. Sabemos muy bien los objetivos, el más importante es la Copa Libertadores, estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad", comenzó el delantero.

Y en la misma línea, agregó: "Recibí un llamado el año pasado de Román (Riquelme), preguntándome qué iba a hacer y le dije que tenía la posibilidad de jugar en España y quería probar eso. Ahora agarré el teléfono y lo llamé a Román, no dudamos con mi familia. La decisión fue con el corazón, no me arrepiento de la decisión". TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA