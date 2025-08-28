(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Un parate impensado pero necesario es el que tendrán que atravesar el ascenso y la Primera A, que ya conoce a su campeón.

La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia decidió que este fin de semana se pongan al día los tres torneos que organiza, y en el ascenso habrá que esperar un poco más para conocer al primer campeón de la temporada 2025.

En la Primera B, el único partido pendiente es Oeste - Deportivo Roca y se jugará en Valle C. Ambos equipos no cuentan con chances de ascender.

Tragedia en Comodoro: una mujer falleció y ocho personas resultaron heridas tras un impactante choque

Mientras que en la Primera A, donde el “Azzurro” de Nicolás Segura ya dio la vuelta olímpica por adelantado en km 8, la tabla de posiciones tiene tres asteriscos. Los partidos que se jugarán este fin de semana serán Sarmiento - Laprida, que se suspendió en su momento por mal clima; Ameghino - Petroquímica, que no se disputó en km 3 por el fallecimiento del padre de un jugador del CAFA; y Huracán - Tiro Federal.

A su vez, el femenino también saldrá a la cancha para ponerse al día. Comodoro FC tiene dos partidos y, como ya ha ocurrido en otras oportunidades, jugará dos encuentros día por medio. El viernes a la noche jugará frente a Caleta Córdova y el domingo será local en su cancha.