Eliana Guercio y Beto Casella protagonizaron un picante cruce en A la Barbarossa luego de que el conductor de Bendita hiciera un comentario sobre su paso por el ciclo sin darse cuenta de que la exvedette estaba escuchando en vivo.

Todo comenzó cuando Casella, en una charla distendida con Georgina Barbarossa, mencionó: “Las que se fueron últimamente mal de Bendita fueron Eliana Guercio, que no sabemos cómo está en los medios”. La frase no pasó desapercibida y, de inmediato, la esposa de Sergio Romero reaccionó con ironía:

"¿Querés que me levante y me vaya así te ponés contento, Beto?", disparó, sorprendiendo a todos en el estudio. Casella intentó restarle importancia al comentario: "Era una pavada", aseguró. Pero lejos de calmar las aguas, la réplica de Guercio fue aún más filosa: "No era una pavada. Hace un año que estás contando la historia que a vos te contó Edith Hermida, que nada tiene que ver con la realidad. Yo no la voy a contar porque soy respetuosa", sentenció, dejando entrever un trasfondo desconocido en su salida de Bendita.