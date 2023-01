"Que me recuerden como un buen tipo": Scaloni mostró toda su humildad con una contundente frase

(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) El entrenador de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, fue homenajeado por el Club Deportivo Mallorca de España, club en el cual jugó entre 2008 y 2009.

El oriundo de Pujato dió el puntapié inicial del partido que el Mallorca terminó ganando 1 a 0 al Valladolid por La Liga española. Además, los directivos del club local le entregaron una camiseta con el número 5 y su nombre en la espalda.

En una entrevista previa al encuentro señaló: “Los grandes jugadores, las grandes selecciones, siempre van por más. Uno no se puede conformar con el pasado y al final esto (por Qatar 2022) ya pasó. Es algo tremendamente lindo, pero pasó. Me gustaría que me recordarán como un buen tipo, con eso me basta”.

