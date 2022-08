Sobre el cierre del mercado de pases, Boca abrochó un refuerzo de jerarquía: Sergio Romero, quien tenía un sondeo del fútbol europeo y evaluaba dónde recalar. El desacuerdo entre el Consejo de Fútbol y Agustín Rossi por la renovación de su contrato derivó en este interés que se concretó el pasado lunes por la noche.

“Cuando llegó la propuesta de Boca, no había mucho que pensarlo, fue bastante rápido todo”, inició Chiquito, quien concurrió al Centro de Entrenamiento de Boca para saludar a Juan Román Riquelme, sin ánimos de ofrecerse al Xeneize ni tampoco esperando una proposición de su parte.

“Me mostraron el predio que tienen y las cosas que se están haciendo. Es de primer nivel, unas instalaciones bárbaras para todos. Para la Primera y también para inferiores, para que se sientan que también tienen un lugar en el cual se pueden entrenar, los tratan bien y los cuidan”, señaló en diálogo con El Canal de Boca

Riquelme fue decisivo en la llegada del arquero formado en la CAI de Comodoro Rivadavia. “Aproveché para ir a saludarlo y me mostró el predio, pero hasta ahí no habíamos hablado nada de venir a Boca. La cosa surgió después”, confesó.

Sin embargo, Román no se quedó quieto y fue a fondo en búsqueda de concretar su flamante refuerzo. “Directamente me llamó. Yo pongo la amistad por delante de las cosas. Si se daba, se daba; y si no se daba, no se daba. No se mezclaban las cosas. La pregunta fue muy concreta, muy directa. Si tenía ganas de estar acá, pertenecer al club y hacer las cosas para que al club le vaya bien", remarcó.

A Romero se le movió el piso y rápidamente acordó condiciones. “Logramos cerrar todos los papeleríos que se hacen largos, la revisación médica y acá estamos”.

Otro integrante del Mundo Boca que fue importante para que se gestara su desembarco fue Marcos Rojo, ex compañero de Selección nacional y Manchester United, que le insistió para que se decidiera a firmar en la Ribera. "Me quemaba la cabeza", culminó Romero que será una de las figuras del Xeneize en la Copa Libertadores del 2023.