ECONOMÍA "Esto no es una devaluación, es una flotación": aseguró Caputo tras los cambios en el dólar El ministro de Economía aseguró que el nuevo esquema cambiario no implica una devaluación del peso, sino un régimen de flotación. También anunció la implementación de bandas cambiarias desde el lunes y admitió que aún no se sabe cuál será el valor de equilibrio del dólar.