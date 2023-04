(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Thiago Alvez fue parte de la práctica matutina del primer equipo de Independiente de Avellaneda, el cual sin DT principal confirmado, con el asedio del promedio en la tabla y en la búsqueda de un buen resultado ante Estudiantes de La Plata contó con la presencia de valores juveniles en el entrenamiento diagramado por el DT interino, Pedro “Moncho” Monzón.

El ex CAI, uno de los mejores en la séptima división, tuvo la habilitación este martes –por una inhibición que sufría el Rojo- y contó un aliciente en su semana de entrenamiento: practicar junto al plantel profesional en el entrenamiento de este miércoles.

“Me enteré este martes, cuando estaba yendo a entrenar y al pasar a buscar mis cosas por la utilería me encontré con el Coordinador y me preguntó cuando me iba por Semana Santa. Yo le respondí que el jueves y me dijo buenísimo porque me había anotado para entrenar y hacer futbol con primero”, aseguró el mediocampista que ya lleva dos temporadas en el “Rojo”.

