Sixto "Mumo" Peralta dio su parecer acerca de la crisis que vive Independiente de Avellaneda y en donde el incluencer Santiago Maratea armó una colcta en la que los hinchas buscan alcanzar la suma de 20 millones de dólares para sanear deudas.

"Yo no participaría en la campaña porque no es el club al cual le tengo afecto. Lo haría por Huracán, por Racing, pero no por Independiente. Tampoco soy alguien que anda en las redes poniendo cosas en contra del club, lo respeto un montón", aseguró el comodorense en didiálogo con Esto es Racing.