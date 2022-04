(Pasta de Campeón/ ADNSUR) - "El equipo llega bien, tenemos todos los jugadores disponibles menos Nicolás Soto, por su expulsión ante Laprida. Tuvimos una semana un poco mas tranquila a las demás por el tema de cargas, fueron muchos partidos este tiempo. El jueves nos prestaron el estadio y nos enfocamos más en lo táctico para este domingo", señaló Leandro Alaniz en diálogo con PDC.

Y en lo que respecta anímicamente, el delantero sostuvo: "estamos muy fuertes. Siempre supimos que íbamos a ganar esta liguilla, y eso nos ayudó a dar esa muestra de carácter que se necesitó en estos últimos dos partidos. Ahora, toca afrontar uno de los partidos mas importantes para el club en estos últimos años, y somos consciente de eso y vamos por todo".

Sobre el marco del encuentro que afrontarán esta tarde desde las 15:00 horas ante Florentino Ameghino en el estadio Municipal, donde en la semana se renovó la comisión directiva del club de km 5 presidida por Darío Prichart, preció: "no sentimos presión, no nos podemos dejar llevar por lo que esta pasando afuera, aunque en el barrio lo único que se habla es de este juego. Pero somos conscientes de que es algo único para el club, una oportunidad que no se vive todos los días y lo vamos a tomar con la mayor responsabilidad y dejando todo por estos colores y por la gente que se desvive y hace un esfuerzo enorme para ir a alentarnos".

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

En lo personal, el jugador que viene de convertir el primer gol del triunfo por 2-1 ante Laprida por la final de la Liguilla, sostuvo: "estoy muy tranquilo, mi

"Soy muy autocrítico, y para jugar en Primera me falta bastante en lo físico, y no tengo la posibilidad de poder entrenarme día a día por mis dos trabajos y hay que ser respetuoso en ese sentido. Pero seguramente pueda seguir en la segunda categoría, donde se permiten un poco mas esas cosas. Ahora solo quiero coronar todo esto con Ferro, el lindo momento que estamos viviendo y después atenderé el teléfono, y buscaré la mejor opción", sentenció.

s compañeros y el cuerpo técnico me hacen sentir muy importante. Lo tomo con tal responsabilidad y tratando de seguir aportando con goles, que es para lo que me buscaron".

No todo está perdido: un niño le ató los cordones al rival en pleno partido

Y agregó que "después de este partido, voy a viajar a ver a mi familia, ya que estamos pasando por un momento muy triste, por lo que fue la pérdida de mi papá. Y luego se verá, voy a llegar a fines de este mes nuevamente a Comodoro y ahí veré para que estoy", indicó sobre su futuro en el fútbol.