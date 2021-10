(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Los 18 equipos que integran el torneo Femenino de Fútbol deberán esperar una semana más para volver a jugar. La Liga de Fútbol no programó la 9a fecha para este fin de semana por razones de organización.

No pudo acomodar canchas, árbitros y horarios para el fin de semana, y el Superclásico entre Boca-River también complicó los horarios locales del domingo. Desde la Liga se informó que no se pudo acomodar los horarios para ellas, y no saldrán a la cancha este fin de semana.

Laprida lidera el certamen y tenía que enfrentar a Jorge Newbery, pero deberán esperar una semana más en Comodoro Rivadavia para darle continuidad al certamen local.