(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Este jueves por la noche, River Plate igualó 0 a 0 ante Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores, un resultado que generó distintas críticas y reacciones entre los hinchas del club. Una de las mayores quejas fue la ausencia del juvenil comodorense Ian Subiabre, quien nuevamente no sumó minutos en el partido.

Subiabre, que ya forma parte del plantel profesional y es una de las grandes promesas del Millonario, sigue sin ser tenido en cuenta para ingresar, a pesar de la expectativa que había generado en la hinchada tras sus buenas actuaciones con la selección Sub-20 y en algunos partidos con River.

Su ausencia se convirtió en un tema de discusión y frustración para los fanáticos, quienes expresaron su descontento en redes sociales luego del empate ante Libertad.