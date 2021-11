(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Jorge Popi Lasso realizó una publicación sorpresiva este domingo tras el partido de Petroquímica ante Ameghino, que terminó empatado por 1 a 1 en la última fecha del torneo local.

El delantero comentó que no continuará jugando en el club de sus amores: “Hoy me voy del club de mis amores que siempre me dio todo y del cual soy un hincha desde chiquito, siempre que me toco vestir esta camiseta di lo mejor mal o bien hice lo que pude y con la conciencia tranquila”.

“En los malos momentos estuve y con eso me basta y me sobra por más que nunca haya ganado nada, también quiero decir q nunca pero nunca me sentí ídolo del club pero si querido por la gente del barrio y eso me pone muy feliz y agradecido siempre y no me quiero olvidar de mis amigos Lucas y Poki que siempre hicieron lo mejor para que mi hija y yo estemos bien”

La verdad solo palabras de agradecimientos para todos que pertenecen al club y al utilero Atur que es una masa. Por ultimo a mis compas q hoy al término del partido me regalaron la camiseta y les deseo lo mejor para el otro campeonato hasta la vuelta verdolaga amor de mi vida”.