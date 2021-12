(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Huracán de Comodoro Rivadavia se encuentra en búsqueda de su nuevo entrenador. En los últimos días se barajaron algunos nombres que podrían arribar al club del barrio Industrial y uno de los que más fuerte suena es el de Orlando Portalau.

El “Pocho” es un conocido de la casa y por este motivo la dirigencia del “Globo” estaría interesada en que tenga su tercer ciclo en la institución. El actual DT de Próspero Palazzo dialogó con Fair Play en La Cien Punto Uno y reveló que ya tuvo conversaciones con dirigentes del equipo de sus amores.

“Hoy soy técnico de Próspero Palazzo. Los dirigentes saben de la situación de que Huracán quiere que vaya a dirigir, pero hoy por hoy soy técnico de Palazzo”, reveló.

“Acá lo que marca la diferencia es lo económico. Yo lo único que puedo decir es que hoy lo económico es lo que me puede seducir, no me importa si suena materialista, tengo una familia detrás y tengo que tomar decisiones desde este lado también. Si me hacen una oferta la evaluaré y analizaré”, comentó Portalau.

Portalau y Murúa, dos de los nombres en danza para ser técnico de Huracán

Por otro lado, el ex entrenador de Deportivo Madryn comentó que Huracán “necesita un DT que esté full time”: “Estar en Huracán es estar todo el día, es lo que nos aleja de los otros niveles. Para progresar y crecer tenes que estar full time en el club, yo soy un simple docente que trabaja para darle de comer a mis hijos y luego trabajar en el fútbol”

“Hemos hablado con la verdad por sobre todas las cosas, buscamos alternativas de entrenadores con los dirigentes de Huracán. No solo soy yo, le va a hacer bien al club contratar a alguien que trabaje todo el día. Eso es lo que te diferencia con la gente de Puerto Madryn. Ese es un detalle a tener en cuenta, el único cuerpo técnico que trabaja full time es el de CAI”, finalizó.