(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Este sábado se llevó adelante la presentación oficial de Pablo César Barrientos como nuevo presidente del club “Aeronauta”. El ex jugador de Catania y San Lorenzo estuvo acompañado por Othar Macharashvilli, Leoncio Gatti, Leonardo Barrientos y Hernán Martínez, presidente del Ente Comodoro Deportes.

“Pitu” se mostró emocionado en sus primeras palabras y afirmó que su gestión viene a continuar el trabajo que se viene realizando desde hace años. “Uno piensa mucho en lo que decir pero por ahí no sale todo. Primero quiero agradecer y después decirles que se queden tranquilos de que vamos a seguir por la misma línea que nos inculcaron expresidentes. Vamos a seguir trabajando y eso va a estar acompañado de amor y cariño que es lo que sentimos por Newbery”, comentó.

Arcioni felicitó a "Pitu" Barrientos por ser el nuevo presidente del club de sus amores

“Cuando hablo de no prometer nada es no ir más allá de lo que se ve, me toca estar acá por diferentes circunstancias pero somos un grupo unido, las obras se van a terminar. Estamos en uno de los clubes más grandes de la ciudad, tenemos una causa social y deportiva. Eso tiene que ir de la mano, siempre vamos a intentar ascender porque el club lo demanda”, afirmó el flamante presidente del “Lobo”.

Por otro lado, Leoncio Gatti, quien deja el mandato tras dos años de trabajo, comentó que “desde la gestión de Lanezán hasta la de hoy el club viene creciendo mucho y nosotros venimos para continuar con esa línea. Eso marca que Jorge Newbery viene con una gestión ya que tiene muchos ex vicepresidentes en la institución”.

“En cuanto a mi gestión se cumplieron todos los objetivos. Fue comprometernos a trabajar por la institución e hicimos todo lo que nos propusimos. En cuanto a obras seguimos trabajando y no se paró nunca, estamos terminando las bases. Agradecemos a Tony Mendonca por darnos una mano siempre sin pedirnos nada a cambio”, remarcó.