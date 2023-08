"Piñas del sur" volverá a animar Comodoro con un gran espectáculo de boxeo

Este miércoles, encabezado por el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y el promotor Vicente Arisnabarreta, se presentó el festival en el Gimnasio Municipal Nº1.

La velada, que comenzará a las 21 horas, tendrá como pelea profesional de fondo el enfrentamiento entre Gustavo Lemos, de Comodoro Rivadavia y entrenado por el Team Alvarado, y Diego Lescano, oriundo de Concordia y radicado en San Julián.

Será un duelo a cuatro rounds, que tendrá la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo y le dará un cierre de lujo a la jornada boxística. Además, en la previa, habrá siete combates amateur con la presencia de grandes pugilistas locales, regionales y de la República de Chile.

“Esperamos ganar, vengo bien entrenada, estuvimos haciendo un buen trabajo físico para poder llegar de la mejor forma”, expresó la púgil local Mariana Navarro, quien estará en semifondo ante Macarena Yáñez de Chile.

Pasajeros de Flybondi debieron esperar para aterrizar en Comodoro y luego el avión no pudo partir a Buenos aires

“Estamos trabajando bien, nos sentimos bien. Venimos de pelear hace poquito, una pelea que para nosotros ganamos, pero se dio empate. Dentro de todo, positivo. Al chico ya lo vi pelear dos veces, creo que tenemos una pequeña ventaja. Estamos entrenando fuerte con Edu y Juan Alvarado, metimos buenos guanteos, así que estamos bien”, sostuvo Gustavo Lemos, boxeador profesional comodorense que será protagonista del combate de fondo.

“Casi de todos los gimnasios van a participar. Gracias a los boxeadores, los técnicos, gracias a Hernán que siempre está con nosotros, porque sino sería imposible hacer estos eventos. Esperamos poder seguir trabajando y tener dos o tres festivales más antes de fin de año, a fin de darle continuidad a los boxeadores, que es esa la idea”, agregó el promotor Vicente Arisnabarreta.

Comodoro despide a Verónica Couto: una querida y reconocida doctora de la capital petrolera

Por su parte, el profesor Hernán Martínez, titular de Comodoro Deportes, añadió: “Estoy orgulloso que deportistas de Comodoro puedan competir acá, mostrar todo el desarrollo que hacen día a día, yendo a entrenar y trabajando. Felicito al Vasco, que es un promotor que sigue laburando. Veremos peleas amateur también, es decir que tienen su espacio atletas que están en formación, y eso es gracias al Vasco, que va a los gimnasios preguntando quien está para pelear, y también gestiona los permisos, habilitaciones y todas las cuestiones que hacen a un festival”.

Tres hermanos de Comodoro lanzaron un “agua premium” y ganaron un premio por su calidad en Bélgica

“En este caso, valoro el trabajo de los técnicos, de todos los deportistas. A veces no estamos a la altura, pero estamos. El Estado siempre trata de estar, y en esta gestión municipal ha puesto el deporte en un lugar trascendental, y cada uno de nuestros deportistas lo saben. Como siempre decimos, a la comunidad le pedimos que acompañe a nuestros atletas. Estoy seguro que será un festival del mejor nivel”, cerró el presidente de Comodoro Deportes.

Programa

Fondo profesional – 4 rounds

-Gustavo Lemos (Comodoro) vs. Diego Lescano (Concordia)

Semifondo

-Mariana Navarro (Team Alvarado - Comodoro) vs. Macarena Yáñez (Chile)

-Aylén Aguirre (Comodoro) vs. Nazarena Roca (Rawson)

-Morena Morales (Comodoro) vs. Fiorella Lepio (Comodoro)

-Ezequiel Cejas (Team Montiel - Comodoro) vs. Ezequiel Álvarez (Comodoro)

-Ángel Correa (Team Alvarado - Comodoro) vs. Marcos Toledo (Chile)

-Daniel Alvar (Comodoro) vs. Nicolás Ampuero (Chile)

- Alan Molina (Comodoro) vs. Gerald Vázquez (Caleta Olivia)