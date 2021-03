Casi nadie conoce a "Perico" como Juan Manuel. Él fue llevado por sus padres a practicar básquet a los 5 años al club de su barrio, Petroquímica. Desde aquel momento nacería una pasión con el "verde" que actualmente deriva en locuras que sólo él puede planear y llevar a cabo. En los principios de su adolescencia la institución de zona norte tuvo problemas y la disciplina desapareció por un tiempo. Allí, se mudó un tiempo a Gimnasia y Esgrima, y poco después conocería otra de sus grandes pasiones, el balonmano.

"Empecé handball por los hermanos de Sousa (Marco y Osvaldo). Ellos me llevaron. De uno terminé siendo compadre. Amistades de toda la vida. Desde aquel día siempre jugué los dos deportes", contó Torres a Pasta de Campeón.

Con el balonmano logró una carrera exitosa. Obtuvo el campeonato de la categoría Junior B con el seleccionado y en juveniles también logró un ascenso a la “A”. A su vez, en el 2013 junto a "Petro" el subamcapeonato Nacional B, lo que fue el primer ascenso de Chubut al Nacional A de clubes. También jugó nacionales con Nueva Generación e Independiente de Trelew. Además fue parte del histórico equipo que consiguió el primer tercer puesto en un Argentino de selecciones (2013), y tiene campeonatos nacionales obtenidos con los selectivos provinciales de beach handball. Sintetizando: un ganador nato. En básquet no serán tantos los palmarés, pero siempre lucho para que su equipo sea protagonista de la liga local y en la temporada 2006 pudo salir campeón del torneo local. Una anécdota que refleja su pasión y compromiso es la que tuvo apenas dos años atrás cuando se le cruzaron los partidos en ambas disciplinas.

"En 2019 tenía que jugar los cuartos de final básquet y las semifinales de handball el mismo día. Terminé el partido con Esquel en el Cemento, que ganamos, y me fui a jugar handball. Perdimos con Municipal de Km. 5", rememoró.

Sin quietud por estar jugando a gran nivel los dos deportes, también se animó a ser comentarista radial y televisivo siguiendo la campaña de Gimnasia en la Liga Nacional de Básquet.

Sobre cómo nació la posibilidad y su experiencia, afirmó: "mi comadre me comentó que Ricardo (Scazzino) estaba buscando alguien que comente los partidos y me dijo que pruebe. Me animé y la primera vez no pude decir ni buenas noches de corrido (risas). Arranqué haciendo estadística"

"Después Carlos Peres me pidió si podía acompañarlo en las trasmisiones de la TV ante la ausencia de su compañero. También me animé. Mis amigos dicen que hablo mejor en los medios que en persona (risas)", agregó Perico.

Su energía por estar y buscar aportar para el crecimiento de sus pasiones lo llevaron a ser dirigente de su amado Petroquímica como también actual presidente de la Asociación Comodorense de Balonmano. También es muy emprendedor y realizó en el predio del "verdolaga" una cancha de beach handball donde se han disputado algunos torneos semanas atrás. Ahora van por la segunda para poder traer torneos patagónicos y nacionales.

"El deporte me dio todo. Pude conocer la Argentina en un momento que mis padres quizá no tenían la posibilidad de viajar. Además, en cada lugar que hemos ido conocí grandes deportistas que al dia de hoy conservo charlas y amistades en cada torneo. Siempre te cruzas con las mimas caras" , explicó.

Durante el 2020 con la pandemia, apareció otra de sus locuras. Viendo que lo único que podían jugar era pádel y que no conseguían lugares, puso en marcha el armado de un proyecto que tendrá también dos canchas de pádel y que gerenciará por 25 años para luego dejarle la infraestructura al club de Km. 8. En los próximos meses se inaugura.

"A todo le pongo tiempo y dedicación pensando en qué podemos hacer para mejorar la situación. Creo que le estoy tratando de devolver al club y a la asociación todo lo que me dieron. No me alcanzan las palabras de agradecimiento para todos los que confían en uno, sabiendo que q siempre tenes gente que te empuja para seguir para adelante", finalizo.

Fotos: Pasta de Campeón