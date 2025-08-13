El partido de la fecha 20 en el ascenso de Comodoro entre Ferro y Rada Tilly dej�� secuelas en kilómetro 5. El ��Aurinegro” le ganó 4-1 en La Nueva Salitrera y se encamina al título al depender de sí mismo.

El DT ferroviario Juan Alvino habló a mitad de semana con PDC sobre lo sucedido y sobre lo que se viene, analizando en frío el partido del sábado anterior. “La verdad es que fue un partido muy parejo hasta los 30 minutos del primer tiempo, los dos equipos respetando lo planificado; después del penal y la expulsión de Darío se nos hizo cuesta arriba y tuvimos que redoblar esfuerzos para contrarrestar lo propuesto por el rival. Ellos, de entrada, se replegaban para jugar de contra a las espaldas de nuestros laterales”, explicó el entrenador.

Con la expulsión de Yáñez, todo se desdibujó y hubo que buscar alternativas con un hombre menos en cancha. “En la segunda mitad buscamos presionar las salidas para que lancen y poder ganar esas pelotas en el 1 vs 1. Lo llevábamos bien hasta el descuido en el segundo gol de ellos; de ahí en más fue buscar el empate con más actitud que orden”, aseguró.

Durante el complemento, Ferro intentó, pero Rada Tilly fue más inteligente, golpeando en los momentos justos para llevarse una gran e indiscutida victoria de Km 5. “En la segunda mitad buscamos presionar las salidas para que lancen y poder ganar esas pelotas en el 1 vs 1. Lo llevábamos bien hasta el descuido en el segundo gol de ellos; de ahí en más fue buscar el empate con más actitud que orden”, comentó Alvino.

Ahora es momento de mirar hacia adelante, sabiendo que quedará una fecha libre por el fixture. “No estamos muertos; seguiremos dando pelea”, remarcó.

Sobre lo que se viene en el club, adelantó: “Vamos a sumar la mayor cantidad de puntos que están en juego y veremos cómo terminamos el Apertura, para luego encarar el zonal de la mejor manera posible.”

Ferro arrancó el torneo siendo protagonista en la cima de la tabla, pero luego se fue cayendo de a poco y perdió terreno. “Perdimos puntos que hoy, si los tuviéramos, estaríamos arriba de Rada Tilly por uno; pero bueno, esto es fútbol y no se puede vivir de lo que pudo ser. Ya esto es pasado; ahora hay que mirar hacia adelante y conseguir, con trabajo y esfuerzo, la solvencia y equilibrio que teníamos en todas las líneas. Y eso se logra redoblando esfuerzos de todas las partes”, apuntó.

Alvino entiende que siempre hay que dar la cara y hablar luego de los partidos, más allá del resultado. Sabe cómo es el fútbol y cerró: “No es excusa, pero fuimos teniendo bajas por lesiones graves, lo cual fue quitándonos variantes en el armado del equipo cada fin de semana, y eso también se notó. Repetimos los 11 en los dos primeros juegos; de ahí en más empezaron las lesiones. Esperemos recuperar a chicos que son parte del plantel, que están en proceso de recuperación para lo que viene.”