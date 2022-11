"Pedime el riñón pero no esto": Tiene el acto de graduación de su hijo en el mismo horario que Argentina - México y se hizo viral

Complicado. Un hombre se hizo viral en las redes sociales a raíz del acto de graduación de su hija, que en teoría “iba” al mismo horario que Argentina y México juegan este sábado por la segunda y decisiva fecha del Mundial de Qatar.

Felicitas Chennales (@felichennales__) posteó la conversación que tuvo con su papá y las respuestas que tuvo son desopilantes. “Papá, acordate de que el sábado a las 15 h es mi entrega de diploma. Tienen que venir los papás, y quiero que vengas”, le avisó.

"Te lo juro... pará que tengo al pel... cortando al pasto justo acá", arrancó el audio viral que hizo su padre.

"¡Me saco un riñón y te lo doy! Lo que vos me pidas, pero no me hagas esto. Te lo pido por favor", continúo el hombre que estaba indignado por el horario. No contento con ese "argumento", continuó: "Te amo con todo; Fui a lo otro, voy acá, pero no me hinches las pelotas, es un diploma de m...".

Su padre, sin sospechar que era una broma, fue cambiando de la sorpresa a la ira. Estaba confundido, preguntó si no se trataba de un error, pero la tiktor le aseguró que tenía dos actos de graduación y reventó: “Te pago el psicólogo, resolvelo ahí. No puedo ayudarte, posta”, sentenció el hombre, decidido a ver el partido decisivo en el último Mundial de Messi.

Como último recurso, el hombre le pidió apoyo a la madre de Felicitas. Su desesperación la conmovió, por lo que le pidió a la chica que dejara de torturar a su papá, que no entendía nada. “¿Caí de qué? ¿Es j**a? ¡Tengo 20 quilombos!”, exclamó el hombre en otro audio.

En pocas horas, el video superó el millón de reproducciones en pocas horas.