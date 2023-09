(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Un día explotó y como debía suceder, iba a generar polémica. Oscar Ruggeri manifestó este lunes toda su bronca a indignación por la situación económica del país y explotó de furia contra los candidatos presidenciales.

En este sentido, el “Cabezón” recriminó las decisiones económicas del ministro de Economía, Sergio Massa, pero también le dejó un fuerte mensaje a Javier Milei y Patricia Bullrich.

Dejando totalmente sorprendido al Pollo Vignolo y todos sus compañeros, en pleno programa de ESPN F90, el campeón del mundo se expresó en torno a varios temas de la agenda política nacional.

"Con todo el campo que tenemos no podemos estar fundidos. Este es un país espectacular, tiene que estar allá arriba de todos. Nos envidian todos con el campo y no podemos arrancar", subrayó el ex defensor.

"Dejen de hacer publicidades, si va a haber un debate. Ahora los vamos a escuchar a los tres y el que te propone y decís ‘che este tiene una buena idea'. Y después pasale factura", criticó fuertemente.

Posteriormente, arremetió contra los planes sociales y sentenció: "si hay que ayudar, vamos a ayudar. ¿Qué más hay que hacer? Más de todo lo que ya hacemos los que trabajamos y nos descuentan".

Y, a raíz de eso, criticó los planes sociales: "no regalen más la plata". El defensor de la selección argentina campeona del Mundo en 1986 pidió generación de empleo. "Hay que poner empresas, que la gente trabaje y se gane su plata. Denle trabajo a la gente. Cuantos somos los que trabajamos, ¿6 millones? ¿8 millones? Hay que bancar todo este festival. No se puede, te fundís", apuntó.

Por último, criticó los gastos políticos realizados en viajes, congresos y visitas oficiales. "Dejen de viajar y de andar para todos lados, 200 personas, hoteles, dejen de gastar plata", cerró.

En tan solo minutos el video del columnista fue furor en las redes sociales y recibió todo tipo de respuestas positivas por parte de los usuarios