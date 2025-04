"No quiero que el crecimiento del club se lo entreguen a un sindicato", afirmó Carlos Augustaci sobre las elecciones en Tiro Federal

(Pasta de Campeón - ADNSUR) - El presidente de Tiro Federal, Carlos "Lagarto" Augustaci , habló con Pasta de Campeón sobre el proceso electoral que atraviesa la institución y expresó su preocupación por la aparición de nuevos actores que buscan disputar la conducción del club, haciendo eje en la posible influencia de un sindicato.

“Estamos intentando regularizar la situación de Tiro. Si bien se fueron cumpliendo los balances, nunca fueron presentados en asamblea, así que estamos irregulares en ese sentido. Eso tiene que ver con la falta de gente y de interés: nos fuimos quedando y no completamos esa situación. Ahora estamos trabajando para ponernos al día”, comenzó relatando el conocido dirigente.

“Hace poco apareció un muchacho que decía querer colaborar, pero empezó a sacar chapa como delegado de un sindicato, y eso nos encendió las alarmas . En un principio me dijo que era delegado, después me pidió que no dijera eso, pero ya se había presentado como tal. Esta situación nos preocupó mucho porque ya se ha visto lo que provocan los sindicatos cuando se meten en los clubes”, afirmó.

Ante esta situación, el “Lagarto” afirma que “yo no quiero que el crecimiento del club se lo entreguen a un sindicato. No tienen nada que ver. No tienen validación en el ámbito de un club. No son del riñón de Tiro. Este muchacho, por ejemplo, hace 15 años que no venía al club. Lo conozco, en su momento trajo al hijo, pagó un par de cuotas y después no apareció más. Y ahora aparece de un día para otro con ganas de participar, de ser parte, de ser presidente”.

él dice ser delegado de UOCRA y trabajar para Manpetrol. No quiero involucrar al Conejo Silva, que es quien lleva adelante el gremio, porque quizás ni sepa que este muchacho está usando al sindicato como estandarte para ingresar al club

La lista opositora se llama Lista Albiceleste "sentido de pertenencia" y el candidato a presidente es Lucas Candia, quien irá con Gaonzalo terran como vicepresidente y Aldo Gasis como vicepresidente segundo. Las elecciones se llevarán adelante el 30 de abril.

“ Nos preocupa que empiecen a asociar gente que no tiene nada que ver con Tiro, solamente para ganar la elección. En una reunión con veteranos, este muchacho llevó 12 o 14 personas que no eran del club. Va a hacer lo mismo el día de la asamblea. Incluso pidió que el IJJ extienda el horario de atención porque tenía que bajar gente del campo. Nosotros no podemos contrarrestar eso ”, explicó Carlos.

“Mi mensaje es para la gente que estuvo siempre, la que sabe lo que se hizo en estos 15 años. Cuando esto era un baldío, cuando lo iban a entregar para hacer loteos. No les pido que me acompañen a mí, sino que acompañen al club. Tiro es el club más antiguo de Comodoro y tiene que seguir creciendo con una identidad clara, con valores, con gente que lo sienta. Que siga siendo un club familiar, de barrio, para los chicos”, finalizó Augustaci.