"Estamos aprendiendo a convivir con el dolor de que la vieja ya no esté más. Falleció por COVID-19 a los 53 años, después de estar internada cerca de 11 días. Pedí una licencia en Atlético Madrid por todo esto, pero en estos días volveré para España", comentó a ESPN.

Además, el mediocampista uruguayo que defiende los colores del Atlético Madrid le dio importancia a los sentimientos: "Yo me gané todo lo que tengo en base a trabajo y sacrificio, nadie me regaló nada. Los placeres de la vida es lo que me hace bien, por eso quiero estar cerca de los míos que ahora me necesitan. El dinero te da placer, sí, pero es corto". TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA