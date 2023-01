"No me quemes": Kun Agüero habló con el Pollo Vignolo y "casi" devela de que club es hincha el periodista

(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) En un diálogo del programa F90 transmitido por ESPN, Agüero habló con los periodistas desde Ecuador, a la espera de lo que será “La Noche Amarilla”, un partido que organiza el Barcelona de ese país en Guayaquil.

La reaparición del Kun ante las cámaras fue con todo: en la entrevista aprovechó para chicanearlo a Sebastián Vignolo en cuanto a de qué cuadro es hincha el periodista.

Durante la charla, Vignolo hizo referencia al color amarillo del buzo del Barcelona de Ecuador que tenía puesto Sergio Agüero. A lo que el exdelantero de la Selección Argentina, rápido de reflejos, aprovechó para comentar que ese color a Vignolo le gusta mucho.

“A vos te gusta porque es amarilla”, en una clara alusión de que el Pollo sería hincha de Boca.

Pero, en seguida, Vignolo trató de salir indemne de la situación: “Sí, me gusta el amarillo y negro de Peñarol, me encanta, me parece espectacular. Además, es un color que me queda bien”.

Pero el Kun redobló la apuesta: “La blanca y roja no te queda bien (haciendo referencia a los colores de River). Yo cuando te veo, te veo más con estos colores”.

Y claro, todo se desmadró: “¿Estás loco vos? Vos me viste con la remera la roja y blanca y dijiste que me quedaba pintada”, respondió algo acalorado Vignolo.